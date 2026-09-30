Pop

Watch: Robbie Williams serenades fans outside his hotel in Buenos Aires

Robbie Williams sang with fans outside Faena Hotel in Buenos Aires, Argentina on Tuesday (29.09.26), ahead of his concerts at Movistar Arena on October 1, 2, and 4.

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By Lizzie Baker

Wednesday, September 30, 2026 12:58 PM

By Lizzie Baker

Wednesday, September 30, 2026 12:58 PM

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Credit: Carlos Alvarez/Getty Images
Credit: Carlos Alvarez/Getty Images


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