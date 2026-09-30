Pop
Watch: Robbie Williams serenades fans outside his hotel in Buenos Aires
Robbie Williams sang with fans outside Faena Hotel in Buenos Aires, Argentina on Tuesday (29.09.26), ahead of his concerts at Movistar Arena on October 1, 2, and 4.
Momentazo el empezar cantando re tranquilos para terminar con Ángels a los gritos 😭🥹— Robbie Williams Argentina (@RobbieArgentina) September 30, 2026
Hoy Robbie canto: All My Life, Selfish Disco, Advertising Space y Angels
Tipazo de los tipazos y una previa soñada.
Dale que se vienen esos Movistar y la rompemos toda!! @robbiewilliams 🔥 pic.twitter.com/ZxqlqRMsmI